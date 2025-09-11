Российская ОПГ заработала 80 миллионов рублей на афере с поддельными документами

В Северной Осетии шесть россиян задержали за аферу на 80 миллионов рублей

В Северной Осетии полицейские задержали ОПГ из шести россиян, заработавшую 80 миллионов рублей на афере с фейковыми банковскими документами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, группировка под руководством 34-летнего мужчины действовала с 2023 года. Мошенническая схема заключалась в оформлении аккредитивов на несуществующие сделки по недвижимости. Мошенники согласно распределенным ролям выступали в роли как продавцов, так и покупателей по недвижимости. При регистрации сделок использовались поддельные права собственности на жилье.

На деле же никто никакие квартиры не покупал, они были нужны лишь для проведения сделки и схемы по отмыванию денег. Главарь и его сподвижник под домашним арестом.

Ранее суд арестовал фигурантов дела о хищении 500 миллионов рублей из субсидий по ЖКХ Эвенкии.