Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:42, 11 сентября 2025Силовые структуры

Российская ОПГ заработала 80 миллионов рублей на афере с поддельными документами

В Северной Осетии шесть россиян задержали за аферу на 80 миллионов рублей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Северной Осетии полицейские задержали ОПГ из шести россиян, заработавшую 80 миллионов рублей на афере с фейковыми банковскими документами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, группировка под руководством 34-летнего мужчины действовала с 2023 года. Мошенническая схема заключалась в оформлении аккредитивов на несуществующие сделки по недвижимости. Мошенники согласно распределенным ролям выступали в роли как продавцов, так и покупателей по недвижимости. При регистрации сделок использовались поддельные права собственности на жилье.

На деле же никто никакие квартиры не покупал, они были нужны лишь для проведения сделки и схемы по отмыванию денег. Главарь и его сподвижник под домашним арестом.

Ранее суд арестовал фигурантов дела о хищении 500 миллионов рублей из субсидий по ЖКХ Эвенкии.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко помиловал 52 заключенных и предложил США большую сделку. Вашингтон взамен снял санкции с главной авиакомпании Белоруссии

    В России объяснили паузу в двусторонних переговорах с США

    В российском городе женщина провалилась под асфальт

    Лукашенко дал оценку снятию американских санкций с Белоруссии

    Мосбиржа сообщила об остановке торгов

    «Погубил сотни человек и сбежал». В «Ахмате» обвинили российского бойца в работе на ВСУ. Спецназ начал охоту на него

    Российская ОПГ заработала 80 миллионов рублей на афере с поддельными документами

    Доходы России от экспорта нефти упали

    Российская актриса восхитилась Лукашенко

    Раскрыта программа одного из крупнейших фестивалей поп-культуры в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости