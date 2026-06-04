ПМЭФ-2026. День второй

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18:49, 4 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Лукьянов оценил риски начала конфликта Украины с Белоруссией

Политолог Лукьянов: Провокации Украины против Белоруссии возможны
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Stringer / Reuters

Провокации Украины в адрес Белоруссии возможны и Киев намеренно эскалирует ситуацию в отношениях с Минском. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Думаю, что угроза конфликта всегда есть в такой ситуации. Украина хочет поддерживать напряженность постоянно. Для нее это необходимо, потому что только в этой атмосфере они могут доказывать, что их нельзя бросать и надо продолжать поддержку», — подчеркнул политолог.

Лукьянов также обратил внимание, что белорусское руководство «достаточно изощрено», чтобы не допустить острого кризиса. Однако он не исключил угроз провокаций со стороны Киева.

22 мая Владимир Зеленский заявил, что со стороны Белоруссии на Украину якобы готовится нападение. Вероятная атака, пояснил он, может затронуть ряд регионов страны, включая Киевскую, Черниговскую, Житомирскую и Ровенскую области. В ответ на это президент Белоруссии Александр Лукашенко указал, что у местных военных будет «одна очень серьезная цель», если Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесут удары по республике.

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