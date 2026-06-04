Названо оптимальное количество места для жизни семьи из пяти человек

Ростовская: Оптимальное количество места для семьи из 5 человек — 165 квадратных метров

Оптимальным количеством места для семьи из пяти человек оказывается дом или квартира площадью 165 квадратных метров. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) на сессии «Малоэтажная и многодетная Россия» заявила Тамара Ростовская, директор института социальной демографии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (РАН).

«Государство ставит цель довести обеспеченность жильем до 33 квадратных метров на человека к 2030 году и до 38 квадратных метров к 2036 году. Это означает, что семья из пяти человек в логике национальных целей должна иметь 165 квадратных метров», — заявила она. Ростовская задалась вопросом, как предоставить россиянам жилье такого метража.

Также она отметила, что даже если семья из двух человек при рождении ребенка взяла ипотечный кредит и получила небольшую квартиру, она, тем не менее, сразу перешла в категорию нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Решение, которое могло бы улучшить ситуацию — популяризировать у россиян идею проживания со старшим поколением в «российской усадьбе». Ростовская предложила ввести в России эксперимент по созданию «многопоколенной семьи», где бабушки и дедушки будут в «шаговой доступности», помогая молодым родителям. Также предполагается ведение приусадебного хозяйства. «Нельзя выталкивать молодые семьи из родительской семьи. Наоборот, нужно собирать их воедино», — заявила Ростовская. Специалист также считает, что множество разводов в парах обусловлено отсутствием помощи старшего поколения, которое должно стоять «во главе» угла семьи.

Ранее на ПМЭФ основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев призвал строить малоэтажные дома для роста рождаемости в стране.