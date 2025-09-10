Силовые структуры
Афера на 500 миллионов рублей привела к росту стоимости коммунальных услуг для россиян

Суд арестовал фигурантов дела о хищении 500 млн руб из субсидий по ЖКХ Эвенкии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Красноярского края»

Красноярский суд арестовал двух фигурантов уголовного дела о хищении почти 500 миллионов рублей, выделенных на компенсацию коммунальных услуг жителям Эвенкии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевой прокуратуре и управлении Следственного комитета (СК) России.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана гендиректору и учредителю компании «ВанавараЭнергоком», третий сообщник взят под домашний арест.

По версии следствия, с 2016-го по 2021 год они провернули махинации в рамках кампании по северному завозу топлива. Заключив договоры на поставку нефтепродуктов, фигуранты завысили цены на них, а затем получили субсидии в виде компенсации затрат на оплату коммунальных услуг жителями Эвенкии. В результате афера привела к необоснованному повышению стоимости ЖКХ для населения.

У участников криминальной схемы прошли обыски. В СК предоставили оперативное видео из их домов.

На кадрах видны следственные мероприятия в особняках и допросы обвиняемых.

Гендиректор фирмы полностью признала вину и дала изобличающие соучастников показания. Всем троим предъявлены обвинения в мошенничестве.

Ранее сообщалось, что бывший замминистра энергетики России Станислав Светлицкий незаконно взял под свой контроль ростовское предприятие «Водоканал», благодаря чему заработал миллиарды рублей.

