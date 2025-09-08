Снабжающая водой южный регион России компания оказалась под контролем одного чиновника

«Ъ»: Экс-замглавы Минэнерго Светлицкий заработал состояние на «Водоканале»

Бывший замминистра энергетики России Станислав Светлицкий незаконно взял под свой контроль ростовское предприятие (МУП) «Водоканал», благодаря чему заработал миллиарды рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

В своем иске, поданном в Тверской суд Москвы, Генпрокуратура указывает, что чиновник получил доступ к информации о водогенерирующих компаниях по всей стране, после чего с помощью экс-мэра Ростова-на-Дону Михаила Чернышева завладел крупнейшим в Южном федеральном округе водообеспечивающим предприятием «Ростовводоканал».

Владельцем активов, выведенных из государственной собственности, стоимостью 4,6 миллиарда рублей, стал холдинг «Евразийский», принадлежащий экс-замминистра через кипрские компании. На полученные незаконные доходы он приобрел элитную недвижимость в столичном регионе, почти 50 миллионов рублей перевел на банковские счета в Швейцарии и на Кипре, отмечается в иске Генпрокуратуры об изъятии собственности Светлицкого в доход государства.

Подачу иска инициировал генпрокурор Игорь Краснов.

Светлицкий был назначен в Минэнерго в июне 2008-го, а уволен два года спустя.