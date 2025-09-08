Силовые структуры
13:00, 8 сентября 2025Силовые структуры

Снабжающая водой южный регион России компания оказалась под контролем одного чиновника

«Ъ»: Экс-замглавы Минэнерго Светлицкий заработал состояние на «Водоканале»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Бывший замминистра энергетики России Станислав Светлицкий незаконно взял под свой контроль ростовское предприятие (МУП) «Водоканал», благодаря чему заработал миллиарды рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

В своем иске, поданном в Тверской суд Москвы, Генпрокуратура указывает, что чиновник получил доступ к информации о водогенерирующих компаниях по всей стране, после чего с помощью экс-мэра Ростова-на-Дону Михаила Чернышева завладел крупнейшим в Южном федеральном округе водообеспечивающим предприятием «Ростовводоканал».

Владельцем активов, выведенных из государственной собственности, стоимостью 4,6 миллиарда рублей, стал холдинг «Евразийский», принадлежащий экс-замминистра через кипрские компании. На полученные незаконные доходы он приобрел элитную недвижимость в столичном регионе, почти 50 миллионов рублей перевел на банковские счета в Швейцарии и на Кипре, отмечается в иске Генпрокуратуры об изъятии собственности Светлицкого в доход государства.

Подачу иска инициировал генпрокурор Игорь Краснов.

Светлицкий был назначен в Минэнерго в июне 2008-го, а уволен два года спустя.

