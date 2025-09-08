Генпрокуратура захотела вернуть государству акции крупной водной компании

«Ъ»: Акции «Ростовводоканала» захотели вернуть государству

Генеральная прокуратура России подала иск против бывшего замминистра энергетики Станислава Светлицкого и экс-мэра Ростова-на-Дону Михаила Чернышева и потребовала вернуть государству акции «Ростовводоканала», а также наложить арест на активы этих граждан. Об этом со ссылкой на материалы надзорного ведомства сообщило издание «Коммерсантъ».

В Генпрокуратуре полагают, что Светлицкий не вкладывал средства в развитие и модернизацию коммунальных сетей. Вместо этого он использовал АО для личного обогащения. Так, при ежегодной выручке общества в полтора миллиарда рублей она получила 22,4 миллиарда рублей бюджетных денег на реконструкцию ее имущественного комплекса, компенсацию убытков и строительство водопровода с очистными сооружениями. Однако эти деньги не пошли по целевому назначению. В Генпрокуратуре пришли к выводу, что часть этих сумм Светлицкий вложил в капитализацию своего бизнеса в Краснодарском крае, а также потратил на приобретение элитной недвижимости в Москве и Московской области. Почти 50 миллионов рублей он перевел на банковские счета в Швейцарии и Республике Кипр.