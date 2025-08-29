Крупнейшее музыкальное издательство России вернут государству из-под владения американца

Генпрокуратура России подала иск об изъятии в доход государства крупнейшего музыкального издательства страны с уникальной коллекцией, владельцем которого является гражданин США Марк Зильберквит. Об этом сообщает РБК.
Ведомство выявило коррупционные нарушения в действиях руководства ФГУП «Издательство Музыка», в результате чего старейшее предприятие перешло в частную собственность. Американец стал директором издательства в 2004 году, а в 2012 году провел фиктивный аукцион по цене 8,4 миллиона рублей, уточняют «Известия».
В результате государство вынуждено платить за доступ к национальному культурному наследию в виде уникального собрания нотных изданий за 100 лет работы издательства, а музыкальные учебные заведения пользуются ими по завышенным ценам.
Иск подан в Перовский суд Москвы.
Также Генпрокуратура требует арестовать активы и имущество ФГУП и запретить любые сделки по ним. Зильберквиту, его супруге и партнеру Анастасии Юргенсон могут запретить выезд из России.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура подала в Хамовнический суд Москвы иск о конфискации в доход государства имущества бывшего начальника управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и членов его семьи общей стоимостью 500 миллионов рублей.