12:19, 27 августа 2025Силовые структуры

Появились подробности о богатствах генерала Минобороны России

Генпрокуратура требует изъять у генерала Кузнецова имущество на 500 млн рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Расследование уголовного дела бывшего начальника управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова находится под личным контролем генпрокурора Игоря Краснова и по его поручению Генпрокуратура ведет систематическую работу по изъятию имущества, полученного коррупционным путем. Об этом сообщает РИА Новости.

В Хамовнический суд Москвы подан иск о конфискации в доход государства имущества генерала и членов его семьи общей стоимостью 500 миллионов рублей. В документе перечислены предметы роскоши, среди богатств коллекция уникальных монет. В их числе 55 червонцев из золота 999 пробы, монета с изображением Джорджа Вашингтона и статуи Свободы, серебряная монета «Чеченская Республика», монета Банка Танзании и набор из 12 монет «Своих не бросаем».

Также у генерала хотят изъять наручные часы брендов Rado, Co-Axial Chronometer, Michael Kors, Seiko. Еще во время обысков силовики нашли наличность — в квартире в Ружейном переулке в центре Москвы хранились 50,2 миллиона рублей, 139 тысяч долларов и 100 тысяч евро, в доме в Истринском районе Подмосковья 34,3 миллиона рублей, 143,8 тысячи долларов и 104 тысячи евро. В служебном кабинете Кузнецова обнаружили 686 тысяч рублей. В квартире его дочери находилось 35 миллионов рублей, 140 тысяч долларов и 100 тысяч евро.

Кроме этого, в иске Генпрокуратура настаивает на изъятии недвижимости у родных генерала.

Кузнецова задержали 13 мая 2024 года. Тогда ему вменили получение взятки в виде дома и участка на общую сумму 30,5 миллиона рублей от краснодарского бизнесмена Левы Мартиросяна. Кузнецов свою вину не признает.

