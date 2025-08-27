Силовые структуры
У генерала Кузнецова нашли монеты и недвижимость на полмиллиарда рублей

Марина Совина
Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Генеральная прокуратура требует взыскать в доход государства имущество, связанное с коррупционной деятельностью бывшего начальника управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, на сумму свыше 500 миллионов рублей. Об этом сообщил источник, знакомый с исковым заявлением, газете «Ведомости».

По оценкам Генпрокуратуры, в результате были получены объекты недвижимости с общей рыночной стоимостью около 241 миллиона рублей на момент их приобретения. Эти объекты расположены в Московской области, в Истринском районе — деревня Обушково, в Красногорском районе — СНТ «Липка», а также в Краснодаре и Кунцевском районе Москвы.

Кроме того, во время обысков по адресам, принадлежащим Кузнецову и его родственникам, были изъяты сотни тысяч долларов и евро наличными, а также миллионы рублей. Особенно впечатляющей оказалась коллекция редких монет и дорогих ювелирных украшений — прокуратура требует вернуть в государственную казну 59 золотых монет и 101 серебряную.

Генерала задержали 13 мая 2024 года. Тогда ему вменили получение взятки в виде дома и участка на общую сумму 30,5 миллиона рублей от краснодарского бизнесмена Левы Мартиросяна. Кузнецов свою вину не признает. 10 апреля ему продлили арест до 11 мая.

