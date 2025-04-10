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21:15, 10 апреля 2025Силовые структуры

Бывшему главному кадровику Минобороны продлили арест

Военный суд продлил арест экс-главному кадровику МО РФ Юрию Кузнецову до 11 мая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Юрий Кузнецов

Юрий Кузнецов. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В четверг, 10 апреля, 235-й гарнизонный военный продлил арест до 11 мая бывшему главному кадровику Минобороны России генералу Юрию Кузнецову, которого обвиняют в получении взяток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Кристину Байкову.

Байкова уточнила, что суд продлил срок содержания Кузнецова под стражей до 11 мая включительно. Заседание провели в закрытом режиме. Аналогичное ходатайство в отношении предпринимателя Левы Мартиросяна 11 апреля рассмотрит Басманный суд Москвы.

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В декабре 2024 года 235-й гарнизонный военный суд продлил арест Кузнецова до 11 апреля.

Генерала задержали 13 мая 2024 года. Ему вменяют получение взяток на общую сумму 30,5 миллиона рублей в виде дома и участка от бизнесмена Левы Мартиросяна. Кузнецов свою вину не признает.

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