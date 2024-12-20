Суд продлил арест бывшему главному кадровику Минобороны по делу о взятке

Военный суд продлил до 11 апреля арест генералу Кузнецову по делу о взятке

235-й гарнизонный военный суд продлил арест бывшему начальнику главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову по делу о взятке. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Кузнецов останется под стражей до 11 апреля 2025 года.

Генерал был задержан 13 мая. Ему вменяют получение взяток на общую сумму 30,5 миллиона рублей в виде дома и участка от бизнесмена Левы Мартиросяна. Кузнецов свою вину не признает.

Предполагаемого взяткодателя также оставили под стражей до 12 января.