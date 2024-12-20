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20:08, 20 декабря 2024Силовые структуры

Суд продлил арест бывшему главному кадровику Минобороны по делу о взятке

Военный суд продлил до 11 апреля арест генералу Кузнецову по делу о взятке
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Юрий Кузнецов

Юрий Кузнецов. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

235-й гарнизонный военный суд продлил арест бывшему начальнику главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову по делу о взятке. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Кузнецов останется под стражей до 11 апреля 2025 года.

Генерал был задержан 13 мая. Ему вменяют получение взяток на общую сумму 30,5 миллиона рублей в виде дома и участка от бизнесмена Левы Мартиросяна. Кузнецов свою вину не признает.

Предполагаемого взяткодателя также оставили под стражей до 12 января.

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