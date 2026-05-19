Российского военного аптечка спасла от ранений при взрыве украинской мины

Российского бойца на добропольском направлении от части осколочных ранений спасла аптечка, которую он носил с собой. Об этом сообщил водитель группы снабжения и эвакуации 177-го гвардейского полка морской пехоты с позывным Герц, передает РИА Новости.

По его словам, при взрыве мины большинство осколков попало в аптечку, которая была при российском военном. «Осколки пришли, в основном, вот его аптечка и спасла - пришли в аптечку, большая часть, броня тоже», — уточнил он.

В ведомстве добавили, что передовая медицинская группа 177-го полка круглосуточно оказывает помощь раненым на фронте на добропольском направлении.

Ранее сообщалось, что нательный крест спас жизнь российскому бойцу во время штурма шахты в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как рассказал заместитель командира роты группировки войск «Центр» Евгений Уваров, первая пуля попала в кисть, вторая — в локоть, а еще одна зашла над плитой бронежилета и попала в крестик.