12:36, 17 мая 2026Россия

Российский боец рассказал о чудесном спасении на СВО

Олег Давыдов

Нательный крест спас жизнь российскому бойцу во время штурма шахты в Донецкой Народной Республике (ДНР). О своем чудесном спасении участвующий в специальной военной операции (СВО) заместитель командира роты группировки войск «Центр» Евгений Уваров рассказал РИА Новости.

Мужчина уточнил, что 24 января во время штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) он отправился за пополнением боекомплекта к своим товарищам. Когда Уваров проходил мимо насосной станции, его внезапно обстреляли прятавшиеся там солдаты противника.

«Первая пуля попала в кисть, вторая — в локоть, а еще одна зашла над плитой бронежилета и попала в крестик, и тот спас мне жизнь», — сказал Уваров.

Раненый солдат смог добраться до своих товарищей. Крест при этом был полностью разрушен, но Уваров планирует выплавить новый из попавшей в него вражеской пули.

Тем временем депутат Госдумы Александр Толмачев выразил мнение, что конфликт на Украине близится к завершению. Он уточнил, что армия России наращивает современное вооружение, аналогов которого в мире нет, и продвигается вперед.

