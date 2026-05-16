07:01, 16 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались об окончании СВО в 2026 году

Депутат Толмачев: Конфликт на Украине может закончиться до конца года
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Конфликт на Украине близится к завершению, считает депутат Госдумы Александр Толмачев. В беседе с «Лентой.ру» он уточнил, что армия России наращивает современное вооружение, аналогов которого в мире нет, и продвигается вперед.

По его словам, украинская сторона выдыхается. После перераспределения внимания западных спонсоров и отказа президента Украины Владимира Зеленского подчиняться наставлениям европейских и американских интересантов полезность Киева на Западе падает, уточнил парламентарий.

«Переговорные процессы из-за упрямства, жадности и глупости украинского режима ни к чему не привели. Коррупционные скандалы и интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского о многом говорят», — заявил депутат.

Одновременно с этим, уточнил он, в России апробирована новая тактика боев, что приближает страну к победе.

Ранее Зеленский заявил о якобы подготовке Россией ракетно-дроновых ударов по украинским центрам принятия решений. По его словам, в список якобы вошли почти 20 политических центров и военных объектов.

