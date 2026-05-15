16:51, 15 мая 2026Бывший СССР

Зеленский заявил о подготовке Россией ударов по центрам принятия решений

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о якобы подготовке Россией ракетно-дроновых ударов по украинским центрам принятия решений. Об этом политик написал в Telegram.

«Специалисты Главного разведывательного управления Министерства обороны получили документы, свидетельствующие о подготовке россиянами новых ракетно-дроновых ударов по Украине, в частности, как они указывают, по "центрам принятия решений"», — сообщил украинский лидер.

По его словам, в список якобы вошли почти 20 политических центров и военных объектов.

Ранее глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) высказался о ядерном ударе по Украине. Он заявил, что Москва имеет такую возможность, но Киев не видит признаков подготовки такой атаки.

