Зеленский заявил о подготовке Россией ударов по центрам принятия решений

Зеленский заявил о якобы подготовке РФ ударов по центрам принятия решений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о якобы подготовке Россией ракетно-дроновых ударов по украинским центрам принятия решений. Об этом политик написал в Telegram.

«Специалисты Главного разведывательного управления Министерства обороны получили документы, свидетельствующие о подготовке россиянами новых ракетно-дроновых ударов по Украине, в частности, как они указывают, по "центрам принятия решений"», — сообщил украинский лидер.

По его словам, в список якобы вошли почти 20 политических центров и военных объектов.

Ранее глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) высказался о ядерном ударе по Украине. Он заявил, что Москва имеет такую возможность, но Киев не видит признаков подготовки такой атаки.