Буданов: РФ может нанести ядерный удар, но признаков подготовки такой атаки нет

Россия имеет возможность нанести ядерный удар по Украине, но Киев не видит признаков подготовки такой атаки. О ядерной угрозе глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) высказался в интервью для газеты The Times.

«У России есть все возможности для нанесения ядерного удара в любой момент и с любого расстояния. Ее ядерный потенциал позволяет выполнить эту задачу. (...) Я не вижу никаких признаков подготовки к ядерному удару», — заявил чиновник.

Он выразил уверенность, что якобы лично знал бы о намерении России нанести ядерный удар в случае его подготовки.

В интервью Буданов также высказался о возможности смягчения мобилизации. По его словам, смягчение мобилизации не представляется возможным из-за экономических проблем и отсутствия стимулов для украинцев участвовать в боевых действиях в качестве добровольцев.