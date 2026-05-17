США и Израиль предостерегли от возобновления атак по Ирану

Постпред РФ Ульянов: США и Израиль вновь совершат ошибку, если атакуют Иран

США и Израиль вновь совершат ошибку, если возобновят атаки на Иран. Такое мнение выразил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

«В информационном пространстве вновь пошли публикации о намерении США и Израиля уже в ближайшие дни, если не часы, возобновить удары по Ирану. Если это так, то это означает полную неспособность Вашингтона и Западного Иерусалима извлекать уроки из своих ранее совершенных стратегических ошибок», — отметил дипломат.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что США и Израиль ведут интенсивную подготовку к возобновлению ударов по Ирану. Утверждается, что в случае возобновления боевых действий Иран ждут более агрессивные бомбардировки военных объектов и инфраструктуры.

15 мая стало известно, что Израиль готовится к возобновлению против Ирана войны, которая продлится от нескольких дней до нескольких недель.