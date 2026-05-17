Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:15, 17 мая 2026Мир

США и Израиль предостерегли от возобновления атак по Ирану

Постпред РФ Ульянов: США и Израиль вновь совершат ошибку, если атакуют Иран
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетКонфликт Израиля и Ирана

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

США и Израиль вновь совершат ошибку, если возобновят атаки на Иран. Такое мнение выразил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

«В информационном пространстве вновь пошли публикации о намерении США и Израиля уже в ближайшие дни, если не часы, возобновить удары по Ирану. Если это так, то это означает полную неспособность Вашингтона и Западного Иерусалима извлекать уроки из своих ранее совершенных стратегических ошибок», — отметил дипломат.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что США и Израиль ведут интенсивную подготовку к возобновлению ударов по Ирану. Утверждается, что в случае возобновления боевых действий Иран ждут более агрессивные бомбардировки военных объектов и инфраструктуры.

15 мая стало известно, что Израиль готовится к возобновлению против Ирана войны, которая продлится от нескольких дней до нескольких недель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта возможная точка запуска атаковавших Подмосковье дронов ВСУ

    США выдвинули Ирану требования для возобновления переговоров

    Агент Захаряна рассказал о будущем футболиста

    Песков заявил о сдвиге в отношении Европы к России

    В России высказались о ядерном сдерживании

    Родственники лишили участника СВО квартиры в Москве

    Дроны ВСУ атаковали два населенных пункта Харьковщины

    В Кремле оценили шансы Каллас участвовать в переговорах с Россией

    Дикий лось устроил переполох на улицах российского города

    Путин оценил испытание «Сармата»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok