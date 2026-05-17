Запорожская область частично обесточена из-за атак ВСУ

Балицкий: Значительная часть Запорожской области осталась обесточенной из-за ВСУ

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Запорожская область оказалась частично обесточена из-за атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

В посте он отметил, что уже ведутся ремонтно-восстановительные работы. Обесточенной оказалась значительная часть Запорожской области.

Российские военные заняли населенный пункт Чаривное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны в ходе очередного брифинга.

В Запорожской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оборудовали очень много подземных туннелей под домами.