Запорожская область частично обесточена из-за атак ВСУ

Запорожская область оказалась частично обесточена из-за атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
В посте он отметил, что уже ведутся ремонтно-восстановительные работы. Обесточенной оказалась значительная часть Запорожской области.
Российские военные заняли населенный пункт Чаривное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны в ходе очередного брифинга.
В Запорожской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оборудовали очень много подземных туннелей под домами.