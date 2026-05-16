Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:47, 16 мая 2026Бывший СССР

ВСУ прорыли сеть тоннелей в Запорожской области

РИА Новости: ВСУ оборудовали подземные туннели в Чаривном Запорожской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

В Запорожской области бойцы Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудовали очень много подземных туннелей под домами. Об этом сообщил РИА Новости командир батальона группировки «Восток» с позывным Склеп.

По его словам, сооружения обнаружили в районе населенного пункта Чаривное. «Подземных ходов сообщений было очень много, где-то по километру длинной, где-то по полтора», — отметил он. Комбат отметил, что особенностью Чаривного являются две основные улицы, которые разделены пустым пространством почти в километр.

Собеседник агентства добавил, что операторы разведывательных дронов наносили на карты точки входов и выходов из туннелей. «Мы наносили туда огневое поражение. Засыпали противника в туннелях, хоронили их там заживо, что способствовало успешному выполнению поставленной задачи», — рассказал он.

Ранее бойцы ВС России нашли подземный пулеметный город ВСУ под Графским. До этого российские военнослужащие обнаружили подземный туннель, вырытый ВСУ на константиновском направлении. Командир расчета БПЛА с позывным Дава рассказал, что длина тоннеля составляла 700 метров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе предрекли окончание конфликта на Украине по финскому сценарию. Что это значит и может ли быть еще хуже?

    ВСУ прорыли сеть тоннелей в Запорожской области

    Си Цзиньпин упомянул Путина на встрече с Трампом

    С российской олимпийской чемпионки взыщут долги по кредитам

    Ученые назвали простое и эффективное средство от деменции

    Иран выдвинул требования США

    В США заявили о готовности ЕС на один шаг в отношении России

    Суд взыскал 200 миллиардов евро с Euroclear по иску Центробанка

    В Германии назвали сроки исчерпания запасов нефти

    На Западе раскрыли правду об Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok