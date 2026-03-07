Реклама

08:35, 7 марта 2026

Российский боец рассказал о подземном городе ВСУ

РИА Новости: Бойцы ВС России нашли подземный пулеметный город ВСУ под Графским
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Штурмовики 82-го мотострелкового полка шестой гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» нашли в ходе взятия Графского в Харьковской области подземный город Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал РИА Новости командир штурмового взвода с позывным Спартак.

Он уточнил, что под землей было очень много скрытых пулеметных точек. По словам собеседника агентства, через сеть окопов украинские бойцы планировали застать российских военных врасплох.

Кроме того, в самом населенном пункте многие дома, в которых располагались подразделения ВСУ, также были соединены подземными тоннелями. Однако российские штурмовики их выявили и «обрезали пути».

Ранее российские военнослужащие обнаружили подземный туннель, вырытый ВСУ на константиновском направлении. Командир расчета БПЛА с позывным Дава рассказал, что длина тоннеля составляла 700 метров.

