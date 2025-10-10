Бывший СССР
Российский боец рассказал о прорытом ВСУ туннеле

Бойцы ВС России нашли вырытый ВСУ туннель на константиновском направлении
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военнослужащие обнаружили подземный туннель, вырытый Вооруженными силами Украины (ВСУ) на константиновском направлении. Об этом рассказал командир расчета БПЛА с позывным Дава, передает РИА Новости.

«В одной посадке у них был туннель почти во всю посадку. Туннель был метров 700», — рассказал Дава.

По его словам, прорытый туннель сложно найти при помощи беспилотника, а передвижение украинских войск также из-за него скрывается.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ отводят командиров из Северска в ДНР. Он также рассказал, что украинские генералы приняли такое решение, так как не собираются рисковать офицерами.

