Российский боец рассказал о прорытом ВСУ туннеле

Бойцы ВС России нашли вырытый ВСУ туннель на константиновском направлении

Российские военнослужащие обнаружили подземный туннель, вырытый Вооруженными силами Украины (ВСУ) на константиновском направлении. Об этом рассказал командир расчета БПЛА с позывным Дава, передает РИА Новости.

«В одной посадке у них был туннель почти во всю посадку. Туннель был метров 700», — рассказал Дава.

По его словам, прорытый туннель сложно найти при помощи беспилотника, а передвижение украинских войск также из-за него скрывается.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ отводят командиров из Северска в ДНР. Он также рассказал, что украинские генералы приняли такое решение, так как не собираются рисковать офицерами.