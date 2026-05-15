12:30, 15 мая 2026Россия

Минобороны: Российские военные заняли Чаривное в Запорожской области
Майя Назарова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные заняли населенный пункт Чаривное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны в ходе очередного брифинга.

Как отметили в ведомстве, операцию провели бойцы из подразделения войск «Восток».

В Минобороны подчеркнули, что за неделю нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как разъяснили в российском ведомстве, потери украинской стороны в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили свыше 1940 военнослужащих. Кроме того, противник лишился 21 боевой бронированной машины, 60 автомобилей и шести орудий полевой артиллерии.

