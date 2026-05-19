Российская певица впервые обратилась к фанатам после задержания

08:44, 19 мая 2026

Певица Линда впервые обратилась к поклонникам после задержания и допроса
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Кадр: Telegram-канал «ЛИНДА | Официальный канал»

Российская певица Линда (настоящее имя — Светлана Гейман) впервые публично обратилась к поклонникам после своего задержания. Соответствующее обращение к слушателям она опубликовала в своем Telegram-канале.

Артистка выразила благодарность фанатам за поддержку, отметив, что все ранее запланированные концерты состоятся.

«Дорогие друзья, всем доброе время, хочу обратиться к вам в это непростое время для нас. Я очень хорошо понимаю ваши переживания и даю обратную связь, что, несмотря ни на что, мы с командой продолжаем работать и творить и готовимся к нашим встречам», — объяснила Гейман.

12 мая стало известно о задержании Линды была в российской столице. Исполнительницу доставили на допрос. Силовики допрашивали певицу более восьми часов, позднее ее перевели из свидетеля в подозреваемую по уголовному делу об особо крупном мошенничестве.

Российский продюсер Максим Фадеев выразил сожаление в связи с задержанием бывшей подопечной, с которой работал над музыкальным проектом. Он заявил, что пытался мирно решить спор из-за авторских прав на протяжении 30 лет.

Между тем, продюсеру и директору Линды Михаилу Кувшинову суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

