На Западе оценили значение визита Путина в Китай сразу после Трампа

O Globo: Прибытие Путина в Пекин после Трампа подтверждает уникальность Китая

Прибытие президента России Владимира Путина в Пекин 19 мая, спустя три дня после отъезда его американского коллеги Дональда Трампа, подтверждает уникальное место, которое Китай занял в мировой геополитике. Об этом пишет O Globo.

«Решение Путина приехать в Пекин вскоре после Трампа свидетельствует о том, что стабилизация отношений между Пекином и Вашингтоном беспокоит российского президента», — приводит издание мнение некоторых аналитиков.

По словам профессора международной безопасности Бирмингемского университета Стефана Вольфа, уменьшение трений между Китаем и США означает меньшее влияние Москвы и риск для ее партнерства с Пекином.

Ранее Путин заявил, что Россия и Китай «не дружат против кого-либо». Российский лидер подчеркнул, что, наоборот, державы работают на дело мира и всеобщего процветания.