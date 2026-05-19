09:47, 19 мая 2026Мир

На Западе оценили значение визита Путина в Китай сразу после Трампа

O Globo: Прибытие Путина в Пекин после Трампа подтверждает уникальность Китая
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Прибытие президента России Владимира Путина в Пекин 19 мая, спустя три дня после отъезда его американского коллеги Дональда Трампа, подтверждает уникальное место, которое Китай занял в мировой геополитике. Об этом пишет O Globo.

«Решение Путина приехать в Пекин вскоре после Трампа свидетельствует о том, что стабилизация отношений между Пекином и Вашингтоном беспокоит российского президента», — приводит издание мнение некоторых аналитиков.

По словам профессора международной безопасности Бирмингемского университета Стефана Вольфа, уменьшение трений между Китаем и США означает меньшее влияние Москвы и риск для ее партнерства с Пекином.

Ранее Путин заявил, что Россия и Китай «не дружат против кого-либо». Российский лидер подчеркнул, что, наоборот, державы работают на дело мира и всеобщего процветания.

