У разработчика российского самолета третий раз за два года сменился директор

Разрабатывающий самолет «Байкал» УЗГА поменял директора в третий раз за два года

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), отвечающий за разработку и производство легкого многоцелевого самолета «Байкал», который должен заменить еще советский Ан-2 («кукурузник»), в третий раз за последние два года поменял генерального директора. Об этом со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс» сообщают «Ведомости».

На место назначенного в сентябре прошлого года Игоря Озара пришел Олег Доценко. Сам Озар, продержавшийся на посту восемь месяцев, в мае 2024 года сменил Леонида Лузгина.

По данным источника издания, Озар останется в должности советника гендиректора предприятия. Между тем, редактор портала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов считает, что задачей бывшего руководителя УЗГА, скорее всего, была максимальная оптимизация деятельности компании, с чем он за отведенный срок успешно справился.

Некоторые активности, отмечает эксперт, удалось урезать полностью. Например, на прошлой неделе должности лишился директор дивизиона «Беспилотная авиация» УЗГА Николай Долженков, главный конструктор первого советского тактического БПЛА «Пчела» и первого серийного российского беспилотника большой продолжительности полета «Орион». Таким образом, беспилотное направление предприятия фактически оказалось оптимизировано до нуля.

Доценко ранее курировал в УЗГА направление новой техники, после чего возглавлял дивизион «Двигатели». Собеседник издания на одном из авиастроительных предприятий указал, что его зоной ответственности была разработка двигателя ВК800СМ, предназначенного для «Байкала». По его мнению, главной задачей нового гендиректора станет завершение сертификации самолета и запуск его серийного производства.

Впрочем, другой источник в одной из компаний отрасли напоминает, что проблемы «Байкала» не сводятся к доводке двигателя, ситуация с ним сложнее. Поэтому Доценко, помимо всего прочего, потребуется полная поддержка акционеров и значительные полномочия.

Программа развития российской авиаотрасли до 2030 года, утвержденная в 2022 году, предусматривала поставки заказчикам первых 14 самолетов «Байкал» через два года. В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин потребовал объяснить, почему машина до сих пор не полетела, а ее прогнозная стоимость выросла в несколько раз.

Тогда первый вице-премьер Денис Мантуров объяснил, что задержка возникла из-за отсутствия отечественных двигателя и винта. Изначально предполагалось, что на самолет установят иностранные комплектующие, но с 2022 года из-за санкций такой возможности не осталось. Чиновники обещали, что поставки машины начнутся в 2026 году.

В результате первый полет «Байкала» с российскими двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901 состоялся в конце прошлого года. В апреле замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков выразил надежду, что сертификация самолета завершится в 2027 году.