Поставки самолетов «Байкал» пообещали начать через полтора года

Глава Минпромторга Алиханов анонсировал поставки самолетов «Байкал» в 2026 году

Поставки первых пяти легких многоцелевых самолетов «Байкал» состоятся ближе к концу 2026 года, то есть примерно через полтора года. Об этом во время правительственного часа в Совете Федерации заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, передает ТАСС.

По его словам, работа над сертификацией двигателя ВК-800, который хотят установить на новую модель, должна закончиться в текущем году. В эти же сроки предполагается сертифицировать винт. Их отсутствие назвали главной проблемой проекта.

Первые машины получит дальневосточная авиакомпания «Аврора» для пассажирских перевозок в удаленные районы. «Байкал» готовят на смену советскому Ан-2, более известному как «кукурузник», и его позднейшим модификациям с иностранными двигателями.

Программа развития авиаотрасли до 2030 года, утвержденная в 2022 году, предусматривала поставки первых 14 самолетов «Байкал» уже в 2024-м. В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) потребовал объяснить, что происходит с проектом и почему стоимость неготового самолета взлетела.

Первый вице-премьер Денис Мантуров объяснил, что задержка возникла из-за отсутствия двигателя и винта. Сперва разработкой ВК-800 занимался «ОДК-Климов», который входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК), но позднее компания передала проект Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА), который отвечает за «Байкал».

Ранее УЗГА не занимался разработкой двигателей. При старте проекта предполагалось, что на самолет будут устанавливать иностранные силовые установки, но после 2022 года возможность для этого исчезла.

В феврале СМИ сообщили, что при испытаниях «Байкала» были обнаружены «драматические» ошибки, а самолет «фактически нужно собирать заново». В мае вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что проект зашел в тупик, ожидать поставок машин не стоит. Его слова поспешили опровергнуть Мантуров и Алиханов. Они указали, что на доработку самолета уже выделены средства.