В России осознали сложность создания замены «кукурузнику»

«Ъ»: Минпромторг может отказаться от создания самолета «Байкал» из-за проблем

Проект создания легкого многоцелевого самолета «Байкал» (ЛМС-901), который должен был прийти на смену устаревшему Ан-2, более известному как «кукурузник», могут закрыть или передать авиакомпании S7 Group. Об этом со ссылкой на источники в отрасли пишет «Коммерсантъ».

Несколько собеседников издания, в том числе близкие к Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА), разработчику самолета, настаивают, что его судьба пока не решена, но другие констатируют, что машина требует серьезных конструктивных доработок. По мнению последних, решить все накопившиеся проблемы получится не раньше, чем через пять лет.

В свою очередь, близкий к Минпромторгу источник говорит, о допущенных «драматических» ошибках при разработке, которые осознали только сейчас. Из-за них проект, по сути, надо начинать заново. Испытания показывают проблемы с устойчивостью на малых скоростях, высокие усилия на штурвале, необходимость сложных конструктивных доработок — увеличение хвостового оперения, перенос хвостового колеса и переработка шасси.

УЗГА, говорится в материале, запросил на доработку проекта десять миллиардов рублей, однако неизвестно, получит ли он финансирование с учетом сроков. Близкий к Минтрансу источник полагает, что создание «Байкала» могут полностью остановить, если найдется альтернативное решение. Им может стать разрабатываемый самолет «Ладога» или российско-белорусский «Освей», данных о котором пока нет. А до этого времени авиакомпании продолжат эксплуатировать Ан-2.

По данным издания, входящей в «Ростех» Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Минпромторг уже поручил возобновить производство представленного в 1965 году двигателя ТВД-10Б для самолета Ан-2. На эти цели компании понадобятся около 1,8 миллиарда рублей. Предполагалось, что УЗГА создаст для замены советской разработки мотор ВК-800, но сроки серийных поставок последнего под вопросом.

Осенью 2024 года президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) раскритиковал ответственных за создание самолета «Байкал». Глава государства потребовал ускорить сроки его вывода на рынок и сделать машину конкурентной по себестоимости производства..

Тогда первый вице-премьер Денис Мантуров объяснил, что сертификация «Байкала» начнется не раньше 2026 года, так как для машины нет отечественных двигателя и винта. В январе 2025 года стало известно, что для спасения проекта совет директоров УЗГА могут назначить бывшего президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Михаила Погосяня, в свое время отвечавшего за создание самолета Sukhoi Superjet 100.