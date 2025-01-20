Создателя SSJ-100 отправили спасать самолет «Байкал»

«Ъ»: Ректор МАИ Погосян возглавит совет директоров УЗГА

Ректор МАИ, бывший президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Михаил Погосян, в свое время отвечавший за создание самолета Sukhoi Superjet 100, вскоре возглавит совет директоров Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). О принятом еще в ноябре прошлого года решении со ссылкой на собственные источники пишет «Коммерсантъ».

Погосян покинул госкорпорацию после публичной критики проекта SSJ-100 в 2015 году со стороны властей. Чиновники выражали недовольство высокой стоимостью получившегося самолета, низкой локализацией, проблемами с эксплуатацией и низкими объемами производства, что в совокупности приводило к слабым продажам. Также его имя связывали с отказом от развития других проектов гражданских самолетов и ставкой на иностранных поставщиков комплектующих.

Теперь же, как указывают отдельные собеседники издания, ректор МАИ должен будет вывести из кризиса гражданские проекты УЗГА, в том числе легкий многоцелевой самолет «Байкал», который должен прийти на смену устаревшему «кукурузнику» (Ан-2). В настоящее время сроки его ввода в коммерческую эксплуатацию неочевидны.

К кандидатуре Погосяна обратились в связи с тем, что при всех недостатках SSJ остался единственным присутствующим на рынке новым российским самолетом, и повторить даже такой условный успех никому пока не удалось. При этом его считают значимой в авиапроме фигурой, обладающей ресурсами и имеющей амбиции вернуться в число первых лиц отрасли.

До этого совет директоров УЗГА возглавлял Вадим Бадеха, который теперь руководит ОАК и ПАО «Яковлев», входящим в структуру госкорпорации. При нем решить проблемы с производством самолетов завод не смог.

В мае 2024 года Минпромторг уже снизил план для УЗГА по количеству и срокам выпуска самолетов, однако, как утверждают опрошенные в материале эксперты, новые задачи тоже выглядят нереалистично. Некоторые из них полагают, что проект «Байкал» либо заморозят, либо минимизируют выпуск на иностранных комплектующих.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин призвал ускорить разработку и производство самолета «Байкал», потребовав также сделать его дешевым. Позднее первый вице-премьер Денис Мантуров объяснил, что сертификация «Байкала» начнется не раньше 2026 года, так как для машины нет отечественных двигателя и винта.