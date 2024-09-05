Задержку замены «кукурузника» объяснили отсутствием двигателя

Вице-премьер Мантуров объяснил сдвиг сроков по «Байкалу» отсутствием двигателя

Сроки создания и передачи перевозчикам российского регионального самолета «Байкал», который должен прийти на смену устаревшему советскому Ан-2 («кукурузник»), сдвигаются из-за отсутствия отечественных двигателя и винта. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров, передает «Интерфакс».

Он объяснил, что причина носит объективный характер. Когда власти проводили конкурс на отбор проекта в 2019 году, ставка делалась на международную кооперацию, и первая модификация «Байкала» была с иностранными двигателем и винтом.

Однако в 2022 году, после начала боевых действий на Украине, жизнь изменилась, объяснил чиновник, так что теперь у производителя остаются только российский двигатель ВК-800 и российский винт. Предположительно, они будут готовы к сертификации к концу 2025 года, чтобы в 2026-м сертифицировать их уже на самолете.

Комментарии Мантурова журналистам связаны с высказанными ранее требованиями президента России Владимира Путина объяснить ему, почему сроки поставок «Байкала» постоянно переносятся, хотя самолет так нужен.

Сначала глава государства вспомнил о проекте на совещании по вопросам развития инфраструктуры Дальнего Востока 4 сентября, а затем упомянул его и на следующий день, уже на пленарном заседании ВЭФ. Путин поручил ускорить разработку пассажирской версии легкого многоцелевого самолета «Байкал», чтобы запустить серийное производство в ближайшее время, а также сделать машину конкурентоспособной, позволяющей установить доступные для граждан цены на перелеты.

Ранее стало известно, что за последний год стоимость «Байкала» выросла до 455 миллионов рублей, что в три раза больше, чем годом ранее, хотя уже тогда полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев выражал недовольство высокой ценой. Впрочем, источник, близкий к Минпромторгу, заметил, что все цены на самолет условны, потому что его еще не существует.

По состоянию на начало осени ни одна из новых моделей самолетов, которые в рамках программы развития гражданской авиации до 2030 года, утвержденной в июне 2022-го, должны были прийти на смену иностранной и устаревшей отечественной технике, не совершила первого полета в той комплектации, в которой планируется производство. В марте сроки поставок всех моделей были перенесены на несколько лет.

При этом в феврале Путин на совещании с членами правительства призвал как можно быстрее начать передачу отечественных самолетов авиакомпаниям, потому что под эти цели уже сверстаны планы.