Стоимость российского самолета с поставкой в 2025 году выросла в три раза

РБК: стоимость самолета «Байкал» за год выросла с 178 до 455 миллионов рублей

За последний год стоимость самолета «Байкал» производства АО «Уральский завод гражданский авиации» (УЗГА), который должен прийти на смену советскому Ан-2 («кукурузник), выросла до 455 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на письмо Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) потенциальным эксплуатантам сообщает РБК.

Осенью прошлого года полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев выражал недовольство тем, что цена «Байкала», который пока не совершил ни одного полета в предлагаемой для поставок комплектации, выросла до 178 миллионов рублей.

Тогда чиновник поручил ВЭБ проверить формирование цены на борт, отметив, что в текущих условиях коммерческая выгода от эксплуатации неочевидна. Позднее сообщалось о ряде предложений по снижению стоимости. Источник издания, знакомый с содержанием нынешнего письма ГТЛК, подтвердил его подлинность, в том числе в части новой стоимости машины.

Замглавы компании Михаил Парнев указал, что ГТЛК вместе с УЗГА прорабатывает возможность реализации инвестпроекта по закупке новой авиатехники в рамках госзаказа с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Помимо «Байкала», также предлагается закупать самолет «Освей» (российско-белорусская разработка, из параметров известно только название) и ТВРС-44 («Ладога»), сроки первого полета которого также перенесены на неопределенный срок.

По оценке ГТЛК, к 2032 году стоимость «Байкала» вырастет до 587 миллионов рублей. В 2019 году при начале проекта цена машины находилась в районе 120 миллионов. Лизингодатель просит авиакомпании сообщить, кому интересен самолет с такими параметрами и сколько они готовы были бы платить в рамках лизингового платежа.

Представитель УЗГА, комментируя информацию, назвал «эскалацию цены» общемировой практикой и напомнил, что разработчики сталкиваются «с объективными макроэкономическими условиями и непропорциональным ростом цен на покупные комплектующие изделия и материалы». В то же время источник, близкий к Минпромторгу, заметил, что все цены носят приблизительный характер, так как самолеты пока попросту не созданы.

Текущая версия программы развития гражданской авиации России предусматривает начало поставок самолетов «Байкал» в следующем году, чтобы в период 2026-2029 годов выйти на уровень 25 машин в год.

В рамках прошлой программы предполагалось, что первые поставки новых российских самолетов, в том числе больших гражданских лайнеров, пойдут перевозчикам в 2023 году. По состоянию на середину 2024 года ни одна новая модель не совершила первый полет в той комплектации, в которой должна выпускаться. В мае Минпромторг скорректировал сроки поставок на несколько лет. Такое решение объяснили технической неготовностью.