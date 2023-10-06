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07:55, 6 октября 2023Экономика

Стоимость одного из неготовых российских самолетов выросла в 1,5 раза

Вице-премьер Трутнев рассказал о росте цены самолета «Байкал» на 48 процентов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Базовая стоимость девятиместного турбовинтового самолета ЛМС-901 «Байкал», который разрабатывает Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), за последние два года выросла почти в полтора раза (на 48 процентов), со 120 миллионов рублей до 178 миллионов плюс 117 миллионов рублей за дополнительные опции. Об этом рассказал вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, передает РБК.

Машина предназначена для замены устаревших Ан-2 («кукурузник»), поддержанию работы которых мешает критическая нехватка иностранных деталей. В первую очередь проблема возникла с двигателями, импортозамещение которых год назад признали бесперспективным, однако и остальные ремонты производить все сложнее.

В своих первых полетах «Байкал» использовал разработанный в Чехии двигатель General Electriс H80-100, создание его российского аналога продолжается. В соответствии с программой развития гражданской авиации до 2030 года, поставки самолета начнутся в 2024 году, чтобы за семь лет было произведено 154 борта.

Между тем Трутнев отметил, что скачкообразный рост цен вызывает риски реализации программы в целом, ведь с такой стоимостью одного борта его использование в авиаперевозках становится нерентабельным. По его словам, этот вопрос еще будут проверять.

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«К сожалению, УЗГА пока до совещания не счел возможным предоставить структуру производственных расходов. Но предоставят — мы с ним договорились», — посетовал вице-премьер. Он подчеркнул, что пора уже прекращать разговоры о выпуске и начинать его, необходима конкретная финансовая модель для запуска процесса.

В октябре 2022 года чиновник отмечал слишком долгую работу над созданием ЛМС-901, а в июле 2023-го просил проверить его стоимость. Активность Трутнева связана с тем, что «Байкал» должна особенно активно использовать единая дальневосточная авиакомпания «Аврора». В период с 2026-го по 2030 годы она должна получить 95 бортов. Однако при стремительном росте цены проект может не окупиться.

Ранее сообщалось, что полеты на чешских самолетах L-410 вместимостью 17-19 человек в Камчатском крае остановлены с 1 сентября. В пресс-службе местного правительства объяснили ситуацию невозможностью ремонта, что связано с отсутствием деталей из-за западных санкций.

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    Платон Щукин
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