В России возникла критическая нехватка иностранных деталей для «кукурузников»

РБК: в России могут остановиться полеты на «кукурузниках» из-за дефицита импортных деталей

Проблема с нехваткой запчастей иностранного производства для самолетов Ан-2 («кукурузник»), возникшая из-за западных санкций в 2022 году, приняла критический характер. Если не принять срочные меры, то полеты на них придется остановить. Об этом говорилось на заседании рабочей группы «Развитие авиационных перевозок и региональных аэропортов» комиссии Госсовета по направлению «Транспорт», сообщает РБК со ссылкой на двух участников совещания.

В частности, гендиректор Московского авиационно-ремонтного завода (МАРЗ) Павел Ненастьев заявил, что в стране следует в срочном порядке наладить производство около 60 деталей для этих самолетов. По его словам, дефицит комплектующих чреват невозможностью оказывать сервисные услуги.

Гендиректор Шахтинского авиационно-ремонтного завода (ШАРЗ) Владимир Соломатов подтвердил слова коллеги. С их мнением согласился и представитель Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА), который последние десять лет является разработчиком самолета на территории России.

По словам Ненастьева, хуже всего ситуация обстоит с комплектующими для ремонта моторов. Соломатов указал, что его предприятия пока еще продолжает оказывать соответствующие услуги с помощью сделанных ранее запасов, но через полгода машины начнут вставать. Ненастьев добавил, что процесс остановки может быть достаточно скоротечным.

Гендиректор компании «Авиацентр-411» (ремонтирует Ан-2) Владимир Казин рассказал, что пятый год не может найти, где в России выпускать необходимые запчасти. Без государственной поддержки их стоимость выходит чрезмерной большой.

Авиакомпании подтверждают, что качество ремонта в последний год значительно ухудшилось, в первую очередь из-за активного использования бывших в употреблении запчастей. Еще сложнее ситуация в государственных предприятиях, которые по закону не могут использовать подержанные или восстановленные комплектующие.

Отдельно операторы жалуются на подорожавшее в два раза масло для двигателей, проблемы с радиостанциями, стойками шасси и лыжами, а также увеличившееся количество новых дефектов, что связано с усталостью материалов.

На смену Ан-2 в России должен прийти самолет «Байкал» (ЛМС-901), который в настоящее время разрабатывает Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). В соответствии с планами, их выпуск должен начаться в 2024 году, обязывающие соглашения о поставках подписаны для 60 машин.

Однако для этой модели по-прежнему нет российского двигателя. Предполагается, что до конца года разработчик получит сертификат типа для версии с зарубежным мотором H80-100, а до конца 2025 года — с российским двигателем ВК-800СМ. Кроме того, в процессе завершения работ возникают непредвиденные трудности.

Так, в начале июля вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил о росте стоимости «Байкала» до уровня, который сделает перевозки нерентабельными. Чиновник попросил разобраться, почему возникла проблема.