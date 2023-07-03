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14:12, 3 июля 2023Экономика

Стоимость строительства российского самолета неожиданно выросла

Вице-премьер Трутнев рассказал о неожиданном росте стоимости российского самолета «Байкал»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Перспективный российский легкий турбовинтовой самолет «Байкал» (ЛМС-901), разработку которого поддерживает правительство, неожиданно начал расти в цене. Об этом рассказал вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, передает «Интерфакс».

Комментируя работу дальневосточной авиакомпании «Аврора», чиновник подчеркнул, что для дальнейшего развития ей нужен новый самолет для внутренних линий, причем такой, чтобы его стоимость делала перевозки рентабельными.

«Мы поддерживали строительство самолета "Байкал", но в процессе он почему-то начал расти в цене. Я попросил Минпромторг вместе с Минтрансом и лизинговой компанией разобраться, почему так происходит», — заверил Трутнев.

В 2020 году, до введения санкций против российской авиаотрасли, цена одного самолета «Байкал» в рублях ожидалась на уровне 120 миллионов рублей. Замглавы Минпромторга Олег Бочаров подчеркивал, что задача сделать самолет дешевым была одной из важнейших для разработчиков, потому что дорогие машины недоступны для региональных компаний.

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), разработчик самолета, надеется провести первый полет в третьем квартале 2024 года. К 2030-му ожидается выпуск 25 бортов в год.

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21 марта 2023

Ранее газета «Коммерсантъ» выяснила, что новейший российский пассажирский самолет МС-21, пока не принятый в эксплуатацию, вырос в цене до 4,3-4,6 миллиарда рублей с поставкой в 2028-2030 годах. В результате он уже оценивается дороже, чем конкуренты от Boeing и Airbus.

Также сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) перенесла поставку трех новых региональных самолетов Ил-114-300 на неопределенный срок. Причиной такого решения стало расследование аварии с Ил-112, на котором установлен тот же российский двигатель ТВ7-117СТ. По одной из версий, причиной крушения стало возгорание новейшего российского мотора.

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    Платон Щукин
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