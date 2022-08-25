Власти России объяснили отказ от импортозамещения в «кукурузнике»

Минпромторг назвал «Байкал» и «Ладогу» основой будущего парка малой авиации в России

Основой парка малой авиации России станут самолеты «Байкал», рассчитанный на девять пассажиров, и «Ладога», вмещающий 44 пассажира. Их сертификация рассчитана на 2023 и 2024 годы, после чего начнется серийное производство. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минпромторга сообщает ТАСС.

Таким образом ведомство отреагировало на материал «Известий». В нем говорилось, что из-за проблем с импортозамещением американских двигателей и винта на ТВС-2МС, модернизированном «кукурузнике» (его и должен заменить «Байкал»), малая авиация может остаться без новых самолетов.

«Начало массового производства данных самолетов планируется раньше, чем теоретически возможно завершение реинжиниринга двигателя ТВС-2МС (3–5 лет)», — подчеркнул представитель министерства.

Под реинжинирингом понимают создание своего устройства после изучения и копирования оригинальных деталей. На эти цели производитель ТВС-2МС, компания «Русавиапром», просил девять миллиардов рублей. В правительстве отказались давать деньги до момента, когда самолет будет сертифицирован согласно нормам, вступившим в силу в 2019 году.

Разработчик, новосибирский институт «СибНИА им. Чаплыгина», не может указать, сколько времени потребуется на сертификацию, поскольку, по сути, придется проводить этот процесс в отношении разработки 1947 года. При этом глава института Владимир Барсук не верит в возможность «Русавиапрома» скопировать американский двигатель.

Первый полет «Байкала» состоялся в начале 2022 года. При этом в настоящее время он оснащается иностранным двигателем General Electriс H80-100, разработанным в Чехии. В будущем его предполагается заменить российским газотурбинным ВК-800СМ разработки АО «ОДК-Климов». Этот двигатель также в настоящее время находится на стадии испытаний.

Ранее «ОДК-Климов» сделал двигатель для нового военного транспортника Ил-112В, разрабатывавшегося еще с 1990-х годов. В августе прошлого года первый летный образец с российским агрегатом потерпел крушение. Причиной авиакатастрофы стали пожар и отказ правого двигателя.

