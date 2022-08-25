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На замену американского двигателя в российском «кукурузнике» не нашли денег

«Известия»: России грозит нехватка «кукурузников» из-за проблем с заменой двигателя США

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Производитель российского самолета ТВС-2МС, современной модификации знаменитого «кукурузника» Ан-2, не смог получить запрошенные средства на замену американских двигателя и винта, которые устанавливаются на машину в настоящее время. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минпромторга сообщают «Известия».

Производитель, компания «Русавиапром», еще в мае просил на эти цели девять миллиардов рублей, но найти таких денег не удалось. Власти решили отложить вопрос до момента сертификации самолета, которую придется проходить заново в полном объеме. Разработчик, новосибирский институт «СибНИА им. Чаплыгина», подал соответствующую заявку, однако процедура также требует существенных финансовых затрат и неизбежно растянется на долгие годы.

В министерстве указали, что для изготовления копий американских деталей по имеющимся образцам следует провести испытания, расчеты, анализы, которые в лучшем случае займут от трех до пяти лет.

Директор «СибНИА» Владимир Барсук указал, что сертификация борта ТВС-2МСН (отличается от ТВС-2МС хвостовым оперением) будет проводиться с американским двигателем и винтом. Самостоятельно институт копированием американских агрегатов заниматься не собирается.

В настоящее время ТВС-2МС является основным самолетом российской малой авиации. Его эксплуатация разрешена с 2015 года на основании аттестата о годности. Сертификат типа, который требуется сейчас, на тот момент самолет не получил из-за отсутствия регламента. Новые авиационные правила Минтранс утвердил в декабре 2019 года. «Русавиапром» неоднократно обращался за этим документом, но так и не смог получить его.

За семь лет «Русавиапром» выпустил 24 ТВС-2МС, из них 17 находятся в эксплуатации, в основном в труднодоступных районах Сибири и Дальнего Востока. Замены им на российском рынке нет, хотя Минпромторг надеется на выпуск девятиместного ЛМС 901 «Байкал». Предполагается, что разработку завершат в 2023 году, а поставки начнутся в 2024-м.

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Как пишет издание, сертификация ТВС-2МС усложняется конфликтом между разработчиком и производителем. В «СибНИА» недовольны тем, что «Русавиапром» не смог устранить замечания Росавиации и получить разрешение на деятельность согласно новым правилам. Разработчик в августе подал сразу несколько исков к производителю.

По мнению Барсука, тяжбы не влияют на сертификацию, главной проблемой станет вакуум в законодательстве — непонятно, как сертифицировать самолет 1947 года выпуска. Глава института не верит в возможность «Русавиапрома» скопировать американский двигатель и считает, что вернутся к выпуску можно будет лишь в тот момент, когда в России появится его аналог.

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Платон Щукин
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