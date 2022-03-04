В Госдуме рассказали о будущем российской авиации в условиях санкций

С 2014-2015 годов в России активно реализуется программа по импортозамещению в области авиастроения. Современная авиационная промышленность готова существенно расширить производство машин разной дальности, рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. О будущем российской авиации в условиях санкций он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Сегодня созданы и работают как системные, так и отраслевые меры поддержки производителей, которые реализует Минпромторг России. Минпромторг неоднократно заявлял, что эти меры позволяют находить решения по импортозамещению любой номенклатуры Денис Кравченко первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике

На чем будем летать

По его словам, в России созданы среднемагистральные самолеты Superjet 100. Кроме того, сейчас проходят сертификацию отечественные двигатели ПД-8 для Superjet 100 New, рассчитанные на перелеты в 1,5-2 тысячи километров. «Мы уверены, что он будет запущен в производство уже к 2024 году. Постараемся все это ускорить», — поделился депутат.

Также в России есть современный самолет МС-21-300, оснащенный двигателями ПД-14, и его различные модификации, которые рассчитаны на перелеты на расстояние до пяти тысяч километров, рассказал Кравченко. По его словам, он уже импортозамещен более чем на 70 процентов. Начало эксплуатации этих моделей ожидается уже в следующем году.

Не стоит забывать и про советские проекты, один из которых — Ил-96, являющийся одним из самых надежных и безопасных самолетов за всю историю авиации, отметил депутат. «Это широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет, который спокойно летит во Владивосток, как и наш конкурент Airbus А330 или Boeing-777. Я полагаю, что сейчас мы можем восстановить его производство и вернуть на отечественный рынок в модификации ИЛ-96-400М. Понятно, что у него немножко экономика работает по-другому, больше расход, есть вопросы к экологическим требованиям. Но внутри страны, а также часть зарубежных полетов он может спокойно обеспечивать», — считает Кравченко.

Он также напомнил о небольших самолетах «Казачок» и «Байкал», которые будут предназначены для региональных перевозок. По словам депутата, у них сейчас есть новые модификации, рассчитанные на большее количество мест.

«Ситуация на текущий момент относительно стабильная, отечественные ученые продолжают работать над замещением иностранных запчастей, а депутаты готовы оперативно приступить к разработке новых мер для поддержки отечественной авиастроительной, судостроительной и автомобильной отраслей. Эту работу необходимо форсировать как можно быстрее. Поэтому сегодня мы приняли первый пакет мер поддержки нашего бизнеса и граждан. И это не последний пакет. Ожидаем на рассмотрение еще один или два пакета на следующей неделе. Работаем над этой задачей в круглосуточном режиме для того, чтобы защитить наших граждан», — заключил Кравченко.

Ранее иностранные поставщики комплектующих для российской авиации отказались от сотрудничества с Россией в рамках санкций, которые были введены после начала военной операции на Украине.