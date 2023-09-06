Российский регион отказался от западных самолетов из-за проблем с ремонтом

Камчатский край отказался от самолетов L-410 из-за нехватки деталей для ремонта

Полеты на чешских самолетах L-410 в Камчатском крае остановлены с 1 сентября. В пресс-службе местного правительства объяснили ситуацию невозможностью ремонта, что связано с отсутствием деталей из-за западных санкций, пишет РБК.

В пресс-службе единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» подтвердили информацию, объяснив, что теперь самолеты, рассчитанные на перевозку 17-19 человек, заменит другая техника из парка Камчатского авиационного предприятия.

Край стал вторым российским регионом, остановившим эксплуатацию L-410. До этого по такой же причине на эти меры пошли в Коми. В начале года компания «Комиавиатранс» признала, что перевозки на западных самолетах невозможны.

По оценкам Росавиации, сейчас в России продолжается эксплуатация 32 самолетов этой модели. Из них четыре находятся в распоряжении Ульяновского института гражданской авиации, а 28 используются семью коммерческими операторами.

В парке Камчатского авиационного предприятия остаются советские Ан-26, Ан-28, Як-40 и вертолеты Ми-8. Чешские L-410, поставленные в 2010-2011 годах компанией Aircraft Industries, были самыми молодыми машинами. Главный эксперт центра экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов объяснил, что перевозка на Ми-8 будет обходиться в 1,3-1,5 раза дороже.

Представитель края объяснил, что регион пытается добиться от Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), держателя сертификата разработчика таких самолетов, разрешения вопроса поставки запчастей, но безуспешно. В пресс-службе Минпромторга, напротив, утверждают, что УЗГА отправляет необходимые детали компаниям, которые заключили с ним соглашение. Однако гендиректор Камчатского авиационного предприятия Алексей Храбров объяснил, что предприятие не идет на контакт и отвечает по существу на письма с описанием конкретных сложностей и необходимых деталей.

Строительство российских L-410 входило в программу развития авиатранспортной отрасли, принятую летом прошлого года. Предполагалось, что к 2030 году УЗГА изготовит 178 бортов, однако с момента введения санкций предприятие не произвело ни одного. В мае 2023 года замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров рассказал о планах по строительству нового самолета для региональных перевозок на смену L-410 в сотрудничестве с Белоруссией.

В августе посол республики в России Дмитрий Крутой сообщил о начале проектной проработки двухмоторного гражданского самолета. Однако он признал, что говорить окончательно о модели, объемах финансирования и даже вместимости этого самолета рано.

Также заменой L-410 может выступить разрабатываемый УЗГА самолет «Байкал», в два раза уступающий чешской модели по вместимости. В этом случае проблемой становится резко выросшая стоимость борта, начать производство которого к тому же хотят не ранее 2025 года.