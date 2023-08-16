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16:03, 16 августа 2023Экономика

В Белоруссии собрались выпускать легкие гражданские самолеты вместе с Россией

Посол Белоруссии в России рассказал о проработке выпуска совместного самолета

Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

Начавшаяся проектная проработка двухмоторного гражданского самолета, который собрались выпускать в Белоруссии совместно с Россией, продлится до конца текущего года, рассказал посол республики в России Дмитрий Крутой. Его цитирует агентство БЕЛТА.

По словам дипломата, к указанному сроку может появиться «какая-то конкретика», а сейчас «говорить окончательно о модели, объемах финансирования и даже вместимости этого самолета рано».

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Крутой напомнил о наличии большой программы совместных действий стран по развитию авиастроения. В частности, план мероприятий о реализации проекта по производству двухмоторных 19-местных самолетов был подписан 10 июля на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Всего тогда Белоруссия и Россия анонсировали 17 совместных импортозамещающих проектов более чем на 80 миллиардов рублей.

Ожидается, что запланированный к производству самолет может стать заменой самолетов L-410, которые используют в регионах для полетов в труднодоступные места, а также для санитарных перевозок. Весной 2022 года, когда его производителя Aircraft Industries, принадлежавшего структурам акционеров Уральской горно-металлургической компании (УГМК), продали чешской компании Omnipol, поставки этих самолетов в Россию полностью прекратились. Как писали «Известия», организовать производство L-410 в России не получится из-за проблем с импортной авионикой, аналогов которой на местном рынке нет.

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    Дмитрий Воронин
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