Белоруссия и Россия анонсировали импортозамещающие проекты на миллиарды рублей

Белоруссия и Россия подготовили 17 импортозамещающих проектов на 80 млрд рублей

Белоруссия и Россия анонсировали 17 совместных импортозамещающих проектов более чем на 80 миллиардов рублей. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, его слова приводит ТАСС.

Головченко отметил, что в сжатые сроки страны наработали 17 инвестиционных проектов в машиностроении и микроэлектронике. «И этот список остается открытым, работа продолжается», — подчеркнул чиновник.

Белорусский премьер подчеркнул, что «до санкций, во время санкций, после санкций мы будем выполнять наши совместные научно-технические проекты». На сегодняшний день насчитывается около шестидесяти, заключил он.

Ранее на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге Минский тракторный завод (МТЗ) показал гоночный болид, собранный из деталей трактора. Предполагается, что машина пригодна для соревнований в рамках «Формулы-1».