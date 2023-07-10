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21:38, 10 июля 2023Бывший СССР

Белоруссия и Россия анонсировали импортозамещающие проекты на миллиарды рублей

Белоруссия и Россия подготовили 17 импортозамещающих проектов на 80 млрд рублей
Роман Головченко

Роман Головченко. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Белоруссия и Россия анонсировали 17 совместных импортозамещающих проектов более чем на 80 миллиардов рублей. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, его слова приводит ТАСС.

Головченко отметил, что в сжатые сроки страны наработали 17 инвестиционных проектов в машиностроении и микроэлектронике. «И этот список остается открытым, работа продолжается», — подчеркнул чиновник.

Белорусский премьер подчеркнул, что «до санкций, во время санкций, после санкций мы будем выполнять наши совместные научно-технические проекты». На сегодняшний день насчитывается около шестидесяти, заключил он.

Ранее на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге Минский тракторный завод (МТЗ) показал гоночный болид, собранный из деталей трактора. Предполагается, что машина пригодна для соревнований в рамках «Формулы-1».

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    Юлия Мискевич
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