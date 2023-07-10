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17:12, 10 июля 2023Экономика

Белорусский завод собрал гоночную машину из деталей трактора

Минский тракторный завод представил на «Иннопроме» гоночный болид из деталей трактора

На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге Минский тракторный завод (МТЗ) показал гоночный болид, собранный из деталей трактора. Предполагается, что машина пригодна для соревнований в рамках «Формулы-1», пишет «Российская газета».

Производитель утверждает, что презентационная модель разгоняется до 320 километров в час. Купить ее невозможно, поскольку это единственный экземпляр. Однако Наталья Кураш, директор компании, которая осуществляет организацию и проведение выставок на территории Белоруссии и за рубежом, подчеркнула, что автомобиль полностью рабочий и на ходу.

Болид имеет переднюю маску от современной линейки тракторов МТЗ, сдвоенные внедорожные задние колеса, вертикальный выхлоп, а также двухэтажное антикрыло в задней части.

Ранее посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой рассказал, что в рамках «Иннопрома» страны могут провести переговоры о сборке российских самолетов малой авиации «Байкал» и «Ладога» на территории соседней республики. Сами самолеты пока не готовы, их первые полеты и сертификация только в планах у разработчиков.

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    Платон Щукин
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