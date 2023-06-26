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16:44, 26 июня 2023Экономика

Белоруссии предложили собирать российские самолеты

Посол Крутой: глава Минпромторга предложил Минску собирать самолеты «Байкал» и «Ладога»

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российские самолеты малой авиации «Байкал» и «Ладога» могут начать собирать в Белоруссии. С таким предложением к республике выступил глава Минпромторга Денис Мантуров, рассказал РИА Новости посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.

Переговоры о потенциальном начале производства пройдут на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Посол назвал возможность собирать российские самолеты «новой частью экономики» Белоруссии.

Самолет «Байкал» рассчитан на 9 пассажиров, «Ладога» же вмещает 44 пассажира. Российские власти предполагают, что ЛМС-901 «Байкал» заменит устаревшие легкие многоцелевые самолеты Ан-2, известные как «кукурузники». «Ладога» предназначена для замены парка устаревших лайнеров государственной авиации и региональных авиакомпаний как советской (Ан-24, Ан-26Б-100, Як-40), так и западной (Dash 8-200, Dash 8Q-300, ATR-42) разработки.

Первый полет «Байкала» с полностью российским двигателем ВК-800СМ намечен на 2024 год. В марте 2023-го в ряде СМИ появилась информация о том, что новые российские пассажирские самолеты «Байкал» не годятся для перевозки людей и создаются исключительно для отчетности, так как в стране нет нужных для них двигателей. Отечественные специалисты вынуждены использовать двигатели иностранного производства, которых недостаточно для пассажирских перевозок. На следующий день в России назвали это сообщение недостоверным.

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    Мария Грушко
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