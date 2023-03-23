Сообщение о непригодности «Байкала» для перевозки людей оказалось недостоверным

Сообщение о непригодности самолета «Байкал» для пассажиров оказалось недостоверным

Сообщение о непригодности нового отечественного самолета для пассажиров оказалось недостоверным.

В материале издания The Insider (внесено в реестр СМИ-иноагентов) от 22 марта утверждается, что новые российские пассажирские самолеты «Байкал» не годятся для перевозки людей и создаются исключительно для отчетности, так как в стране нет нужных для них двигателей.

Авторы публикации заявляют, что отечественные специалисты не создали собственный двигатель и в результате вынуждены использовать двигатели иностранного производства, которых недостаточно для пассажирских перевозок. В качестве источника информации указан независимый авиаэксперт, который согласился предоставить комментарий на условиях анонимности. «Никакого отечественного двигателя у этого самолета нет. Какого-нибудь ВК-800С еще не существует в природе, он только разрабатывается. Понятно, что до испытаний и до сертификации двигателя еще далековато», — говорит он. При этом не уточняется, имеет ли сам собеседник издания какое-либо отношение к разработкам двигателей и из какого источника сам располагает приведенными данными.

В тексте также присутствует ссылка на заметку «Известий», в которой сказано, что первые самолеты «Байкал» не будут перевозить пассажиров — вероятно, авторы неверно интерпретировали эти данные. В действительности ЛМС-901 является многоцелевым самолетом — он будет сертифицирован как для пассажирских, так и для грузовых перевозок, и речь в настоящее время идет именно о первых специализированных его моделях, которые планируется поставить в дальневосточную авиакомпанию «Аврора» в 2025 году — они понадобятся для выполнения различных авиаработ — например, лесоохраны или полетов санитарной авиации. В Минпромторге изданию также сообщили, что работы по самолету ведутся согласно графику, а в базовой конфигурации его сертифицируют в конце текущего года.

Еще в прошлом году замминистра промышленности и торговли России Олег Бочаров особо подчеркивал, что спасательной системе «Байкала» будет уделено особое внимание в процесс разработки. «Перемещаясь по региональному маршруту, гражданин России или гость должен получать такую же доступность к безопасности, как на среднемагистральных самолетах», — говорил он.

При этом, как рассказывал в 2020 году в интервью изданию «АвиаПорт» главный конструктор УЗГА по самолетостроению Вадим Демин, только на первых этапах производства на «Байкал» будет устанавливаться двигатель General Electric H80-200, обновленный Walter M601 чешского производства. Как теперь сообщает Уральский завод гражданской авиации, в России ведутся работы по созданию турбовинтового двигателя ВК-800СМ — именно им в будущем планируется заместить импортный двигатель ЛМС-901. По данным предприятия, уже пройден первый этап испытания камеры сгорания, идет подготовка к установке на стенд компрессора двигателя.

Данные о том, что российский самолет «Байкал» не годится для перевозки пассажиров, получили распространение в СМИ, признанных иноагентами. При этом некоторые издания публиковали более верную интерпретацию сведений, согласно которой для грузовых перевозок будут использоваться лишь первые модели судов — в числе таких оказалась «Российская газета», «Газета номер один», «Байкал медиа», SakhaNews, RuPosters.