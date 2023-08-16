В России потребовали снизить цену на еще не выпущенный самолет

Премьер Мишустин поручил снизить цену на еще не выпущенный самолет «Байкал»

Глава правительства России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу, Минтрансу, Минфину и Минвостокразвития до 25 сентября предложить меры по снижению стоимости производства перспективного легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал», который должен в будущем прийти на смену советскому Ан-2 («кукурузник»). Об этом говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Одновременно премьер попросил обеспечить уменьшение лизинговых платежей и аэропортовых сборов, чтобы поддержать социально значимые перевозки по Дальнему Востоку.

В начале июля полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев рассказал, что правительство поддерживало создание самолета «Байкал», но в последнее время он неожиданно начал расти в цене до уровня, когда его использование станет нерентабельным.

Три года назад, до введения санкций в отношении российской авиационной отрасли, стоимость самолета ЛМС-901 ожидалась на уровне 120 миллионов рублей. При этом замглавы Минпромторга Олег Бочаров подчеркивал, что разработчикам поставили задачу сделать самолет дешевым, так как дорогие машины недоступны для региональных компаний.

«Байкал» совершил первый полет в январе 2022 года, но тогда на нем был установлен двигатель General Electriс H80-100, разработанный в Чехии. В настоящее время его поставки невозможны, поэтому разработчик — Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) — намерен использовать российские двигатели ВК-800СМ, которые до сих пор не сертифицированы.

Установки разрабатывали в «ОДК-Климов», однако на окончательную доводку их передали в УЗГА, до сих не имевшего опыта в создании двигателей. Предполагается, что первый полет обновленного «Байкала» состоится в третьем квартале 2024 года, а в дальневосточную авиакомпанию «Аврора» машины начнут поступать в 2025-м.

