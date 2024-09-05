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10:03, 5 сентября 2024Экономика

Путин потребовал ускорить производство отечественного пассажирского самолета

Путин: необходимо строить собственные надежные самолеты в нужных объемах

Фото: Kirill Kazachkov / Roscongress Foundation / Reuters

Разработку и производство отечественного пассажирского самолета необходимо ускорить. С таким требованием в ходе своей речи на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) выступил президент России Владимир Путин, трансляция ведется в социальной сети Rutube.

Речь идет о пассажирской версии легкого многоцелевого самолета «Байкал». Путин подчеркнул, что России нужно строить собственные надежные и качественные воздушные суда в необходимых стране объемах.

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Глава государства попросил ускорить разработку «Байкала» и запустить его серийное производство в ближайшее время. При этом президент подчеркнул, что итоговая стоимость самолета, а также его характеристики должны быть конкурентоспособными. Это позволит сохранить цену перелета доступной для россиян, отметил он.

Ранее Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в ходе ВЭФ подписала соглашение о покупке 238 самолетов в Объединенной авиастроительной корпорации в 2027-2032 годах. Речь идет о поставке 132 самолетов SJ-100, 65 самолетов Ил-114-300 и 41 Ту-214.

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