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10:59, 4 сентября 2024Экономика

Стали известны масштабы самолетной сделки ГТЛК и ОАК

РБК: ГТЛК купит 238 самолетов у ОАК в 2027-2032 годах

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) решила купить 238 самолетов в Объединенной авиастроительной корпорации в 2027-2032 годах. О соответствующем соглашении, подписанном на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщило РБК.

Оказалось, что речь идет о поставке 132 самолетов SJ-100, 65 самолетов Ил-114-300 и 41 Ту-214.

Весной ГТЛК сообщала о том, что в ближайшие три года производство гражданских судов в России будет не успевать удовлетворять растущий спрос. Предполагается, что в 2024 году выпустят в общей сложности 74 гражданских судна, в то время как спрос достигнет 112 единиц.

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      Кирилл Луцюк
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