России спрогнозировали нехватку гражданских судов

ГТЛК: в 2024 году российские верфи выпустят 74 судна при спросе в 112 единиц

В ближайшие три года объемы производства гражданских судов в России не будут поспевать за спросом. О грядущей нехватке этих транспортных средств в стране сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз аналитиков Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

Согласно ожиданиям экспертов, в этом году в России выпустят в общей сложности 74 гражданских судна, в то время как спрос на подобные транспортные средства достигнет 112 единиц. За 12 месяцев в РФ планируют выпустить 17 пассажирских судов, шесть танкеров, 15 сухогрузов, 14 промысловых судов, три буксира, 18 земснарядов и одну плавучую платформу.

Во всех вышеперечисленных категориях в этом году объемы спроса будут превышать темпы выпуска. Так, оценочные потребности внутреннего рынка в таких транспортных средствах эксперты оценили в 27 пассажирских судов, восемь танкеров, 24 сухогруза, 23 промысловых судна, пять буксиров, 24 земснаряда и одну платформу.

В следующие несколько лет тенденция отставания объемов выпуска от спроса будет сохраняться, прогнозируют в ГТЛК. Так, в 2025 году прогнозируемый спрос на отечественные суда, как ожидают в компании, составит 101 единицу при выпуске в 77 штук. В 2026-м показатели составят 95 (спрос) и 74 единиц (выпуск) соответственно.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости строительства новой верфи в европейской части страны, на которой бы использовали современные технологии. Он добавил, что нынешнее состояние верфей в России в настоящее время оставляет желать лучшего из-за устаревшего оборудования.