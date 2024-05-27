Российские верфи сравнили с экскурсией в исторический музей

Глава ВТБ Костин сравнил состояние верфей в РФ с экскурсией в исторический музей

Состояние верфей в России в текущий момент можно сравнить с историческим музеем из-за древности представленного там оборудования и сооружений. Об этом в интервью «Фонтанке» рассказал глава ВТБ Андрей Костин.

В октябре прошлого года банк получил в доверительное управление на пять лет 100 процентов акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), а сам Костин стал председателем совета директоров компании. По словам банкира, за восемь месяцев он объездил все предприятия и понимает, что так дальше продолжаться не может.

«Это как экскурсии в исторический музей: вот это построено при царе таком-то, это — при императоре таком-то. Ну, ребята, чему радоваться? Нужны современные верфи, сегодня у судостроения абсолютно другие технологии», — указал Костин.

Он подчеркнул, что необходимо строительство новой верфи в европейской части страны, которая использовала бы современные технологии. При этом глава ВТБ считает, что предприятия ОСК следует переводить из центра Санкт-Петербурга, где расположены «Адмиралтейские верфи», «Северная верфь» и «Балтийский завод», в другие локации.

Отдельно глава ВТБ возмутился практикой, которая сложилась в компании при предыдущем руководстве. Речь идет о том, что ОСК сначала генерировала убытки, а потом выколачивала деньги из правительства, чтобы закрывать дыры.

Представители банка уже завершили аудит в компании, но теперь за него взялось контрольно-ревизионное управление министерства финансов. Позднее, указал Костин, можно будет сравнить полученные результаты.

В сентябре прошлого года глава ВТБ сравнил работу ОСК в последние десять лет с финансовой пирамидой, поэтому компании необходима «огромная реформа» системы управления, в том числе финансовой. На этом фоне планы по строительству судов в период до 2035 года пришлось сократить.

