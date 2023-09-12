Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:33, 12 сентября 2023Экономика

Главную судостроительную компанию России назвали финансовой пирамидой

Глава ВТБ Костин: ОСК последние 10 лет работала как финансовая пирамида

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), которая недавно перешла под контроль банка ВТБ, последние 10 лет работала как финансовая пирамида. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил глава ВТБ Андрей Костин, его цитирует ТАСС.

По его словам, главной судостроительной компании России предстоит «огромная реформа» системы управления, в том числе финансовой. «Они, в общем-то, убыточные были каждый год», — сказал Костин. Он отметил, что у ОСК были прибыльные экспортные контракты, однако и с ними были постоянные проблемы, среди которых Костин назвал задержки и технические неполадки — «то чего-то горело там, из-за этого претензии были, скандальные ситуации».

Глава ВТБ подчеркнул, что проекты корпорации должны быть основаны только на рыночных условиях. Он рассказал, что сейчас ОСК состоит из «набора отдельных верфей, которые сами заключают контракты» и составляют условия. «Такого больше не будет», — заявил Костин.

Материалы по теме:
«Девальвации не будет!» 25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
«Девальвации не будет!»25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
17 августа 2023
Мир накрывает волна банкротств. Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
Мир накрывает волна банкротств.Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
28 августа 2023

Ранее Костин заявил, что по итогам проверки у ОСК было обнаружено множество проблем, главной из которых стала «огромная финансовая дыра». По его словам, также тревогу вызывают глубокое технологическое отставание, особенно в гражданском судостроении, и слабое корпоративное управление. Костин признал, что почти все госконтракты ОСК с заказчиками оказались убыточными.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предложил некоторым россиянам ипотеку под два процента. Кто сможет ее взять?

    Бывшая глава МИД Австрии Кнайсль сняла квартиру в Санкт-Петербурге

    Патриарх Кирилл назвал главной задачей России победить силы зла

    Умер бывший вице-губернатор Петербурга

    Игрок «Локомотива» рассказал о влиянии Дзюбы на клуб

    Экс-глава МИД Австрии оценила влияние атак БПЛА на Россию

    В США анонсировали беспилотную систему Ghost-X

    В Китае десятки 100-килограммовых крокодилов сбежали из питомника из-за ливней

    Погоня на вертолете за перепугавшим россиян белым медведем попала на видео

    Одного из участников устранения вора в законе Япончика заочно осудили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости