Главную судостроительную компанию России назвали финансовой пирамидой

Глава ВТБ Костин: ОСК последние 10 лет работала как финансовая пирамида

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), которая недавно перешла под контроль банка ВТБ, последние 10 лет работала как финансовая пирамида. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил глава ВТБ Андрей Костин, его цитирует ТАСС.

По его словам, главной судостроительной компании России предстоит «огромная реформа» системы управления, в том числе финансовой. «Они, в общем-то, убыточные были каждый год», — сказал Костин. Он отметил, что у ОСК были прибыльные экспортные контракты, однако и с ними были постоянные проблемы, среди которых Костин назвал задержки и технические неполадки — «то чего-то горело там, из-за этого претензии были, скандальные ситуации».

Глава ВТБ подчеркнул, что проекты корпорации должны быть основаны только на рыночных условиях. Он рассказал, что сейчас ОСК состоит из «набора отдельных верфей, которые сами заключают контракты» и составляют условия. «Такого больше не будет», — заявил Костин.

Ранее Костин заявил, что по итогам проверки у ОСК было обнаружено множество проблем, главной из которых стала «огромная финансовая дыра». По его словам, также тревогу вызывают глубокое технологическое отставание, особенно в гражданском судостроении, и слабое корпоративное управление. Костин признал, что почти все госконтракты ОСК с заказчиками оказались убыточными.