В главной судостроительной компании России нашли «финансовую дыру»

Глава ВТБ Костин заявил о больших проблемах и «огромной финансовой дыре» в ОСК

У Объединенной судостроительной компании (ОСК), которая недавно перешла под контроль ВТБ, по итогам проверки обнаружено множество проблем, главной из которых стала «огромная финансовая дыра». Об этом в интервью РБК рассказал глава банка Андрей Костин, избранный председателем совета директоров компании.

По его словам, также тревогу вызывают глубокое технологическое отставание, особенно в гражданском судостроении, и слабое корпоративное управление. Костин признал, что почти все госконтракты ОСК с заказчиками оказались убыточными.

Вся отрасль, заявил банкир, находится «на подсосе государства». При этом единая достоверная финансовая отчетность отсутствует. Чтобы оценить ситуацию, приходится смотреть эффективность не просто по каждому предприятию, а по каждому судну. На проведение анализа финансовой отчетности ОСК у новых владельцев есть полгода.

Ранее новый глава ОСК, бывший зампред ВТБ Андрей Пучков, указывал, что предыдущее управление компании не было эффективным. Он назвал причиной возникших проблем излишнее доверие к иностранным производителям, приведшее к отсутствию многих компетенций в стране. В качестве примера он привел строительство двигателей, которых у России нет.

Костин считает, что банк не в состоянии в одиночку справиться с финансовыми проблемами компании. По его оценке, за пять-семь лет в судостроительную отрасль следует вложить от 500 миллиардов до триллиона рублей, при этом закрывать старые финансовые дыры должно государство. Как указал банкир, даже «не очень щедрый Минфин» согласен с тем, что какие-то деньги выделить придется, в одиночку ВТБ финансирование судостроения не потянет.

Впрочем, моментальных результатов он попросил не ждать. Костин напомнил, что технологии в России очень старые, и перед тем, как повышать эффективность, нужно перевооружить отрасль и строить по-другому. Также необходимо создать адекватную систему управления и выровнять ценовую политику, чтобы компания работала только на рыночных условиях.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал, что для развития Северного морского пути (СМП) в соответствии с планами правительства в России не хватает ледоколов и собственных производственных мощностей. Он выразил надежду, что решить проблему удастся с помощью Китая и Индии.

В начале года выяснилось, что предприятиям ОСК не хватает до 70 миллиардов рублей для строительства рыболовецких судов в рамках государственной программы «квоты под киль». До этого Всероссийская ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) приготовилась к тому, что сроки передачи судов перенесут на много лет. Представители отраслевой организации объяснили, что преодолеть технологический разрыв за короткие сроки невозможно с любым уровнем финансирования.