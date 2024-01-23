Планы по строительству гражданских судов в России резко сократили

«Ведомости»: ОСК оценила расходы на выпуск судов до 2035 года в 1,36 трлн рублей

Потребность российских судовладельцев в новых гражданских судах в период до 2035 года составляет 589 единиц, стоимость их строительства — 1,36 триллиона рублей. Так Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) оценила расходы на выпуск судов в своей презентации, на которую ссылаются «Ведомости».

При этом по сравнению с более ранней оценкой Минпромторга планы сократились. В апреле 2023 года Борис Кабаков, на тот момент директор департамента судостроительной промышленности и морской техники министерства, утверждал, что в соответствии с планом в тот же период предполагается построить 985 судов, а еще до этого речь шла о 1101 единице.

ОСК предлагает следующие объемы строительства: 161 балкер, 103 пассажирских судна, 55 контейнеровозов, 42 краболова, 40 танкеров, по 30 траулеров и аварийно-спасательных судов, 27 земснарядов, 22 научно-исследовательских судна, 20 барж, 10 сейнеров и 5 ледоколов. Остальных типов судов предлагается построить менее 10 единиц

В денежном выражении больше всего средств потратят на балкеры (329,3 миллиарда рублей), аварийно-спасательные (287,6 миллиарда рублей) и научно-исследовательские суда (155,5 миллиарда рублей). Еще в 143 миллиарда рублей обойдутся ледоколы.

Представитель корпорации подтвердил, что разработка долгосрочной стратегии продолжается, в ее рамках рассматриваются несколько версий рабочих материалов. Он добавил, что утвержденных планов не существует, то есть документ можно воспринимать только как предложение.

В Минпромторге указали, что материалов по стратегии развития ОСК они пока не получили, а расхождение в прогнозах может быть связано с разной методологией. Например, в прогноз можно включать или не включать уже законтрактованные суда, также на строительство влияет актуализация потребностей судовладельцев и производственные возможности верфей.

Между тем источник, близкий к ОСК, указывает, что при наличии господдержки спрос на гражданские суда может превысить планы в два-три раза при наличии господдержки. Какой именно она должна быть, собеседник издания не уточнил, однако заметил, что до завершения работы над стратегией корпорации объем инвестиций предполагать сложно.

Представитель одного из судостроительных заводов отметил, что ОСК хочет сосредоточиться на крупнотоннажном судостроении, но в этом случае возникает проблема мощностей. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров согласен с тем, что без модернизации или строительства верфей планы выглядят нереальными.

В свою очередь, директор по развитию Portnews Надежда Малышева напоминает, что в России, помимо дефицита производственных мощностей, не хватает судового комплектующего оборудования и технологий. К примеру, пока что ОСК не построила ни одного крупнотоннажного газовоза или танкера.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что последние десять лет ОСК работала как финансовая пирамида. Банк получил контроль над госкорпорацией, после чего была инициирована проверка ее состояния. Ее предварительные итоги показали наличие «огромной финансовой дыры», глубокое технологическое отставание, особенно в гражданском судостроении, и слабое корпоративное управление.

